Camion sbaglia le misure e si incastra nel sottopassaggio, traffico in tilt

Ha evidentemente preso male le misure il conducente di un camioncino con pala meccanica che, nel primo pomeriggio di lunedì, è rimasto incastrato nel sottopasso tra viale Verdi e la via Emilia a Riccione. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 quando il guidatore, che stava procedendo in direzione monte, è riuscito a passare tranquillamente con la cabina ma il braccio meccanico è andato ad infilarsi contro la trave del sottopasso facendo impennare il mezzo che è poi rimasto incastrato. Per il conducente tanta paura e nessuna lesione degna di nota mentre, per gli altri automobilisti riccionesi, è iniziato il calvario con una delle principali arterie della città bloccata. Sul posto è intervenuta la polizia Municipale per deviare il traffico su percorsi alternativi mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il camion e a procedere con la rimozione che è andata avanti per buona parte del pomeriggio.