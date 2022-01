Camion si trascina il rimorchio rovesciato per un chilometro, autostrada imbottigliata

Problemi di viabilità giovedì in autostrada poco prima del casello di Rimini nord in direzione Bologna alle 13, quando un autotreno di un'azienda siciliana carico di cemento in polvere ha subito un avaria al rimorchio. Parte del mezzo ha inizato a sbandare ripetutamente fino a quando il rimorchio è caduto sul fianco sinistro. Il conducente , un italiano 45enne , è riuscito a mantenere il controllo dell'autocarro trascinandosi il rimorchio per circa un chilometro fino a fermarsi sulle due corsie di destra. E' intervenuta una pattuglia sella Sottosezione Polizia Stradale di Forlì per i rilievi e personale di Autostrade per la viabilità. Complesse le operazioni di recupero che hanno richiesto due autogrùe la chiusura delle due corsie di destra . E' restata aperta al traffico la sola terza corsia comportando fino a 3 km di code, che si sono esaurite alle 16 al termine del recupero .