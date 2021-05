Carambola alla rotatoria, scooterista minorenne finisce in ospedale

Tanta paura per un 17enne bellariese che, nel tardo pomeriggio di giovedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 19.30 in via Ravenna, in corrispondenza della rotatoria di via Fratelli Cervi. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia Municipale il ragazzino, in sella a uno scooter stava procedendo in direzione sud sulla strada principale quando si è immesso nella rotatoria andando a scontrarsi con una Fiat 500 che stava provenendo da via Monteverdi e si muoveva in direzione mare. Il 17enne è andato a impattare contro la fiancata sinistra dell'utilitaria rovinando sull'asfalto. E' così scattato l'allarme e, oltre all'ambulanza del 118, sul posto è intervenuta anche l'elimedica da Ravenna. Il ferito, rimasto sempre cosciente, è stato stabilizzato sul posto per poi essere trasferito al "Bufalini" di Cesena da dove nella mattinata di venerdì è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni.