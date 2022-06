Carambola in Valconca, scooterista trasportato al "Bufalini" in eliambulanza

Carambola in Valconca, nel primo pomeriggio di mercoledì, con un ragazzo di 28 anni trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena per un serio trauma al volto. L'incidente si è verificato poco prima delle 14 a Pianventena, nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano, lungo via Santa Maria quando per cause ancora in corso di accertamento la vespa sulla quale viaggiava il giovane è venuta a contatto con un Volkswagen Golf. Nello scontro il 24enne è volato sull'asfalto sbattendo violentemente la faccia a terra e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118. Ai primi soccorritori le condizioni dello scooterista sono apparse serie, anche se non sarebbe in pericolo di vita, ed è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Stabilizzato, il ferito è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate. In via Santa Maria, per ricostruire con esattezza l'incidente, è intervenuta la polizia Municipale di San Giovanni in Marignano.