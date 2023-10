Carambola in via dei Bastioni: auto perde il controllo e finisce ruote all'aria

Spettacolare carambola, che non ha avuto ripercussioni sull'automobilista riuscito ad uscire praticamente illeso dall'abitacolo, nella serata di mercoledì nel centro storico di Rimini. L'incidente è avvenuto in via Bastioni Settentrionali nel tratto tra il ponte di Tiberio e via dei Cavalieri quando un Range Rover Evoque, guidato da un ragazzo, ha iniziato a sbandare per poi colpire un lampione dell'illuminazione pubblica che facendo da leva ha provocato il cappottamento del suv. Sul posto è intervenuto il 118 ma, per l'automobilista, si è trattato di una lieve ferita a una mano. Necessario l'arrivo dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il veicolo, e della Municipale che ha bloccato il traffico per permettere i lavori di soccorso e di ripristino della viabilità.