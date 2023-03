Causa un incidente, rifiuta l'etilometro e viene portata in ospedale: ma riesce a fuggire prima del prelievo

Ha rifiutato l’etilometro dopo aver causato un incidente e, portata in pronto soccorso per essere sottoposta all’esame tossicologico, è scappata dall’Infermi prima che i sanitari potessero eseguire il prelievo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 19 di venerdì, sulla Consolare per San Marino, quando una 30enne al volante di un’utilitaria è andata a sbattere contro il veicolo che la precedeva. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale e all’arrivo degli agenti la ragazza è apparsa subito alticcia. Alla richiesta di sottoporsi all’etilometro la guidatrice ha opposto un netto rifiuto e, viste anche le sue condizioni, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per trasportarla in ospedale ed effettuare un prelievo per l’esame tossicologico. Poco dopo il suo arrivo all’Infermi, però, la 30enne è scappata facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso gli accertamenti della Stradale per rintracciarla e valutare i provvedimenti del caso.