Centauro sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con una vettura

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena, col codice di massima gravità, il centauro rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di venerdì a Rimini. Il sinistro si è verificato poco prima delle 17 sulla Marecchiese, nel quartiere dei Padulli all'altezza dell'ingresso della sede della Protezione Civile. Da una prima ricostruzione pare che un anziano, alla guida di una Peugeot 208, stava procedendo in direzione mare quando ha svoltato a sinistra per entrare nel piazzale della Protezione Civile. In quel momento, dalla parte opposta, è arrivata una Honda Shadow guidata da un 55enne che si è trovato improvvisamente l'utilitaria e il centauro non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto andando a schiantarsi nella parte anteriore del veicolo per poi rovinare sull'asfalto.

E' scattato l'allarme che ha fatto intervenire i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che a causa delle condizioni del ferito hanno chiesto l'intervento anche dell'elimedica da Ravenna. Il motociclista è stato intubato e, una volta stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate. Sulla via Marecchiese, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale.