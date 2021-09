Ciclista colpita da improvviso malessere rovina sull'asfalto

C'è, con tutta probabilità, un improvviso malore all'orgine della rovinosa caduta in bicicletta che ha coinvolto un anziano nella mattinata di domenica a Rimini. L'uomo, un 78enne, era in sella alla due ruote e stava procedendo lungo viale Tripoli quando intorno alle 11.15 è arrivato nei pressi di via delle Officine ha perso il controllo cadendo pesantemente sull'asfalto e rimanendo privo di coscienza. Soccorso dai passanti che hanno allerato il 118, sul posto sono accorsi i sanitari con ambulanza e auto medicalizzata che hanno provveduto a stabilizzare l'anziano per poi trasportarlo al "Bufalini" col codice di massima gravità.