Ciclista investito muore in ospedale dopo cinque giorni di agonia

Non ce l'ha fatta il 70enne rimasto coinvolto in un incidente stradale sabato scorso, l'anziano si è spento al "Bufalini" di Cesena dove era ricoverato

/ Via Luigi Zangheri

Si è spento dopo 5 giorni di agonia in ospedale Ivo Santolini, il ciclista 70enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Rimini lo scorso sabato. L'anziano, ricoverato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena a causa delle gravi lesioni riportate, è deceduto nella giornata di giovedì nonostante tutti gli sforzi dei medici. Il sinistro si era verificato tra le vie Zangheri e Maestri del lavoro, nei pressi del cimitero monumentale, intorno alle 17 quando il ciclista era stato travolto da una vettura. Soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi tanto che era stata fatta intervenire l'eliambulanza da Ravenna per il trasporto d'urgenza nel nosocomio cesenate dove poi il suo cure ha smesso di battere. Sul posto era intervenuta la polizia Municipale di Rimini e, al momento, la ricostruzione dell'incidente è al vaglio degli agenti e dai primi riscontri pare che il 70enne stesse affrontando la rotatoria quando è stato colpito da una Citroen C3.