Ciclista investito sulla Marecchiese, l'anziano trasportato in elimedica al "Bufalini"

E' stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena, con il codice di massima gravità, l'anziano ciclista coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di lunedì a Rimini. Il sinistro si è verificato intorno alle 16 sulla via Marecchiese, all'incrocio con via Mavoncello, quando per cause ancora in corso di accertamento un 70enne in sella alla bicicletta è stato colpito da un veicolo e scaraventato sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, abulanza e auto medicalizzata, coi primi soccorritori che vista la gravità delle condizioni del ferito hanno allertato anche l'eliambulanza da Ravenna. L'anziano, una volta stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio cesenate. All'incrocio, per accertare con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.