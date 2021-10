Ciclista 'pirata' innesca la caduta di uno scooter: madre e figlio feriti

E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato mattina sulla Marecchiese, a Spadarolo. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale uno scooter con due persone in sella è finito a terra a seguito di una manovra di un ciclista che si sarebbe poi allontanato. La peggio l'ha riportata un 23enne, mentre una donna di 44 anni ha riportato lesioni di media gravità. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale "Infermi", il giovane con "codice 3". I sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo.

Secondo quanto accertato, il ciclista va percorrendo la ciclabile in direzione Rimini, quando si sarebbe immesso sulla Marecchiese, tagliando la strada allo scooter sul quale viaggiavano madre e figlio. Il 23enne ha così perso il controllo del mezzo dopo il lieve impatto, venendo scaraventati poi sull'asfalto. Il ciclista avrebbe abbandonato la bicicletta, dileguandosi a piedi.

Foto di repertorio