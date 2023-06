Ciclista ritrovato a terra in condizioni disperate, giallo in via Coriano

E' un appello disperato quello lanciato dai famigliari di Giuliano Saponi, il ciclista 53enne ritrovato in fin di vita all'alba dello scorso 7 maggio in via Coriano all'altezza del civico 151. L'uomo, a distanza di oltre un mese dall'evento, è ancora ricoverato in condizioni disperate al "Bufalini" di Cesena. La famiglia del 53enne, assistita dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, spiega come il loro congiunto quella mattina avesse inforcato la sua due ruote elettrica per andare a lavorare. Saponi sarebbe stato coinvolto in un incidente intorno alle 5.20, un'ora dopo, era stato notato riverso a terra da un gruppo di parrocchiani che stavano effettuando un pellegrinaggio a piedi verso Montefiore coi sanitari che già si stavano occupando del ferito. Pare che ad individuare per primi il 53enne sia stato un equipaggio di un'ambulanza del 118 che, rientrando da un altro intervento, si era reso conto che qualcosa non andava e ha dato l'allarme.

"Le gravissime lesioni riportate dal ciclista al volto ed al cranio - rimarcano i legali della famiglia Saponi - sono incompatibili con una caduta accidentale e fanno pensare ad un urto con un veicolo che procedeva ad elevata velocità o ad una feroce aggressione. Abbiamo riportato i fatti all'attenzione della Procura della Repubblica e chiediamo a chiunque avesse informazioni utili di mettersi in contatto con lo Studio Legale Lunedei allo 0541.793211".