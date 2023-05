Cicloturista deceduta sulle colline riminesi, indagato il camionista

E' indagato per omicidio stradale il camionista 48enne che, nel pomeriggio dell'8 maggio, ha travolto e ucciso una cicloturista francese 70enne. Il pubblico ministero di turno, inoltre, oltre ad aver disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente ha anche chiesto l'autopsia sul corpo della vittima per capire se sia stata urtata dal mezzo pesante o abbia accusato un malore cadendo sull'asfalto per poi venire investita. Una serie di atti dovuti per poter ricostruire con esattezza quanto accaduto in via Trasversale Marecchia. Dai primi rilievi eseguiti sul posto dalla polizia Municipale di Santarcangelo pare che la vittima, in vacanza a Cesenatico, stesse pedalando insieme ad altri ciclisti tra cui il marito in direzione di via Santa Cristina. Il gruppo, compatto, avrebbe affrontato una curva a esse poco dopo di via Saragusa con la vittima che si trovava nella parte più esterna. In quel momento, nello stesso senso di marcia, è arrivato un camion che ha travolto la donna schiacciandola sull'asfalto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere i mezzi del 118 ma, al loro arrivo, i sanitari si sono resi conto che la situazione era già drammatica e nonostante i tentativi di rianimazione per la 70enne non c'è stato nulla da fare.