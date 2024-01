Esce dal casello e si schianta sulle barriere stradali: 42enne portato in ospedale

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato sulla consolare San Marino. Stando alle prime ricostruzioni, un 42enne di Savignano, sarebbe uscito dal casello autostradale di Rimini Sud, procedendo poi sulla rampa d'immissione per continuare la marcia sulla consolare quando, per cause ancora da chiarire, si è andato a schiantare sui new jersey. Nell'urto contro le barriere stradali il 42enne ha riportato varie ferite. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e polizia stradale di Riccione. Il ferito è stato quindi portato in ospedale a Rimini con codice di media gravità e sottoposto ad esami tossicologici.