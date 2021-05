Disabile falciata mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

Tanta paura per una disabile 70enne che, nella tarda mattinata di mercoledì, è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, costretta su una sedia a rotelle, ha cercato di attraversare la via Flaminia nei pressi della scuola del terzo circolo quando è stata centrata in pieno da una Yaris che procedeva in direzione di Riccione. L'anziana, dopo un volo di alcuni metri, è stata scaraventata sull'asfalto ed è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Stabilizzata, la ferita è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi ma non sarebbe in pericolo di vita. In via Flaminia, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale che ha provveduto a chiudere temporaneamente il traffico in direzione sud.