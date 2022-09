Donna in bicicletta travolta da un'auto, trasportata d'urgenza in elisoccorso al Bufalini di Cesena

Grave incidente all’ora di pranzo, poco dopo le 13, lungo la via Euterpe, al numero civico 7, nelle vicinanze del Garden. Una donna, di 40 anni, a bordo di una bicicletta, è stata travolta da una macchina che stava transitando lungo la strada. La signora è stata sbalzata sul parabrezza, per poi cadere rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono parse subito gravi, sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza, ma si è resa necessaria la chiamata dell’elisoccorso per una corsa immediata al Bufalini di Cesena. La donna incosciente è stata trasferita in ospedale con un codice di massima gravità. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, sul posto è intervenuta per i rilievi del caso la Polizia locale di Rimini.