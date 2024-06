Dopo il tremendo frontale rimangono incastrati nell'abitacolo, liberati dai vigili del fuoco

Tremendo frontale, nella serata di lunedì, a San Giovanni in Marignano coi vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per liberare dalle lamiere gli occupanti dei veicoli coinvolti. Il sinistro si è verificato poco prima delle 21 quando in via Perugia, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate una Fiat Tipo e una Volkswagen Polo. L'allarme ha fatto intervenire i sanitari del 118 e il personale del 115 del distaccamento di Cattolica con questi ultimi che hanno provveduto ad aprire le portiere dei mezzi col divaricatore. Una volta liberi, i due feriti bloccati sono stati affidati ai sanitari che dopo averli stabilizzati li hanno trasportati d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbero in pericolo di vita.