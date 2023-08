Dopo l'incidente le auto finiscono in mezzo al passaggio a livello, interrotta la circolazione ferroviaria

E' rimasta bloccata per quasi due ore la circolazione ferroviaria sulla tratta Rimini-Ravenna a causa di un incidente avvenuto al passaggio a livello di via Gebel a Torre Pedrera. Il sinistro si è verificato intorno alle 12.20 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, sono venute a collisione due vettura in via Domeniconi. All'origine del sinistro ci sarebbe stata una mancata precedenza e, nell'impatto, una Mercedes è andata a sfondare una cancellata che costeggia i binari per poi finire sulla massicciata. L'allarme ha fatto interrompere immediatamente la circolazione ferroviaria e, mentre gli occupanti dei due veicoli non hanno riportato lesioni, il personale di Ferrovie dello Stato è intervenuto per coordinare la rimozione del mezzo e accertare eventuali danni alla linea. Trenitalia ha poi reso noto che dalle 14, sulla linea Ravenna – Rimini, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa, è tornata regolare. A causa delle operazioni di rimozione della vettura ci sono stati ritardi fino a 95 minuti per due Regionali. Quattro invece i Regionali limitati.