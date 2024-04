Doppio incidente con auto cappottate, nessuna conseguenza per le persone coinvolte

Due incidenti "spettacolari", con le auto che si sono cappottate, ma senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Entrambi i sinistri sono avvenuti a Rimini intorno a mezzogiorno ed è stato necessario l'intervento del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Il primo si è verificato nel tratto cittadino della Marecchiese ed ha visto coinvolta una Fiat Panda che, uscendo da via Massaia, è andata sbattere contro un'Audi che procedeva in direzione mare. Ad avere la peggio è stata l'utilitaria che, per l'impatto, è finita sul cofano dell'auto tedesca.

Il secondo, più o meno alla stessa ora, è avvenuto in viale Rimembranze. Anche in questo caso è rimasta coinvolta una Fiat Panda mentre, il secondo mezzo, era una SsangYong che per l'impatto è cappottata terminando la carambola rimanendo su un fianco. In entrambi gli incidenti le persone coinvolte, seppur sotto choc, hanno riportato lievi ferite e sul posto è intervenuta la Municipale per i rilievi di rito e ricostruire con esattezza la dinamica dei sinistri mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi.