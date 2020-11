Due pirati della strada smascherati dalla Municipale grazie alla videosorveglianza

Grazie alle indagini degli agenti della polizia Municipale di Bellaria, che si sono avvalsi del sistema di telecamere che sorveglia la città, è stato possibile individuare e denunciare due pirati della strada che dopo altrettanti incidenti con feriti si sono allontanati senza prestare soccorso alle persone coinvolte. Il primo si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, all'incrocio tra le vie Tibullo e Stazio, dove una donna 80enne al volante di un'utilitaria della Fiat è rimasta coinvolta in un sinistro con un autocarro Ford. La dinamica è ancora al vaglio del personale della Municipale che, arrivato sul posto, ha constatato come il furgone aveva abbandonato il luogo del sinistro. Sono stati visionati i filmati delle telecamere posizionate lungo le vie Teano e Pertini e, dalle immagini, si è potuta identificare la targa del Ford risalendo alla proprietà del mezzo e al suo conducente. A finire nei guai è stato un 38enne cesenate che, identificato dagli agenti della Municipale, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso.

Epilogo analogo per un secondo sinistro, avvenuto all'inizio della settimana, lungo la via Ravenna nella zona di Igea. A fuggire, questa volta, è stato un 42enne riminese che al volante della propria vettura è andato a sbattere contro un veicolo che si stava immettendo sulla strada principale procurando delle lesionial conducente di quest'ultimo. Dopo l'impatto il primo automobilista si è allontanato ma, alcuni testimoni, sono riusciti a prendere parte della targa dell'auto pirata. Anche in questo caso le indagini della Municipale hanno permesso di risalire al guidatore che, come da prassi, è stato deferito all'autorità giudiziaria.