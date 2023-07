Due scontri frontali a San Vito nell'arco di poche ore, auto danneggiate e feriti lievi

Nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 luglio, gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati nei rilievi di due incidenti stradali con dinamica simile avvenuti a Santarcangelo, entrambi nella frazione di San Vito. Martedì 25 luglio intorno alle ore 18 in via Ronchi, due auto si sono scontrate con urto frontale fra lo spigolo anteriore sinistro dei due veicoli, che circolavano in direzione di marcia opposta: i conducenti hanno riportato ferite lievi.

Stessa dinamica e stesso esito anche per il sinistro avvenuto ieri (mercoledì 26 luglio) intorno alle 8,30 di mattina in via Tosi, poco dopo il cavalcaferrovia: anche in questo caso, tra due auto è avvenuto un parziale urto frontale e i conducenti hanno riportato ferite lievi.