Falciata mentre attraversa la strada, pedone in gravi condizioni

Grave incidente nel tardo pomeriggio di lunedì a Riccione dove una pedona è rimasta seriamente ferita dopo essere stata investita da una vettura. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.15 in viale Carpi dove una signora 84enne, che pare stesse attraversando sulle strisce poco lontano dal supermercato, è stata falciata da una MiniCooper. La donna, dopo essere stata caricata sul cofano, ha sfondato il parabrezza del veicolo ed è carambolata sull'asfalto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare l'anziana per poi trasportarla al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Sul posto, per permettere i soccorsi ed effetuare i rilievi di rito per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale.