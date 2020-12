Violento schianto frontale sulla via Emilia: perde la vita un uomo

Tragico incidente nella mattinata di sabato a Santa Giustina. Poco prima delle 10.30 sulla via Emilia, all'altezza del civico 56, sono venute a collisione, in un violento scontro frontale, una Fiat Bravo che procedeva verso Rimini guidata da una 21enne e una Suzuki Atos che viaggiava invece verso Santarcangelo con al volante un 66enne di Sogliano. Da una prima ricostruzione pare che sia stato il secondo veicolo ad invadere la corsia opposta mentre stava arrivando la Fiat. Uno schianto violentissimo che ha praticamente distrutto il muso di entrambe le vetture con il 66enne rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che si sono resi conto immediatamente della gravità della situazione e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Nonostante tutti gli sforzi dei sanitari, il guidatore dell'Atos è deceduto sul colpo e a nulla sono valsi gli sforzi per rianimarlo e alla fine il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Serie lesioni anche per la seconda persona coinvolta nel sinistro, la 21enne sulla Fiat, che è stata stabilizzata e poi trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'Infermi col codice di massima gravità.

Per permettere i soccorsi, ed accertare con esattezza la dinamica dell'incidente, sono intervenute due pattuglie della polizia Stradale che hanno provveduto a chiudere la via Emilia in entrambi sensi di marcia con il traffico che è stato deviato lungo le strade limitrofe per bypassare il punto dell'incidente.