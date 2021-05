Frontale sulla Statale16, a scontrarsi una vettura contro un autobus della Start

Tremendo scontro frontale sulla Statale 16 Adriatica nella mattinata di martedì con un automobilista trasportato in gravi condizioni al "Bufalini" di Cesena. L'incidente si è verificato poco prima delle 9 nei pressi dell'aeroporto "Federico Fellini" quando, per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw che procedeva verso Riccione è andata ad impattare contro un autobus di linea che stava svoltando per entrare nel parcheggio dello scalo aereo. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura che ha riportato gravi traumi e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Viste le condizioni del ferito, un 26enne, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero da Ravenna. Stabilizzato sul posto, l'automobilista è stato trasferito al pronto soccorso di Rimini per poi essere imbarcato sull'eliambulanza e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia Stradale che, per permettere i soccorsi e i rilievi di rito, ha parzialmente chiuso la Ss16 in entrambi i sensi con pesanti ripercussioni sul traffico.