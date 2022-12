Scappa dopo l’incidente: era alla guida di un furgone per le consegne del commercio on-line

Gli agenti del comando della Polizia locale di Riccione sono intervenuti nei giorni scorsi su un incidente stradale tra le vie Adriatica e Alberobello dopo che il conducente al volante di uno dei due mezzi coinvolti si era dato alla fuga. A seguito delle attività di indagine effettuate dagli agenti è stato individuato il mezzo: un autocarro Citroën, del tipo solitamente usato dalle principali catene di commercio on-line per la distribuzione nele abitazioni.

Il conducente, un cittadino di anni 41 di nazionalità ucraina, sul territorio italiano già da oltre 10 anni, residente a Riccione, già noto alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti per il reato di furto aggravato, è stato trovato in possesso di patente ucraina falsa. La patente è stata sequestrata e il soggetto deferito all’autorità giudiziaria. Da quanto accertato pare che il mezzo fosse utilizzato anche quando non erano previste consegne.