Giovane 20enne sbatte con lo scooter contro un'auto, trasferito d'urgenza in elicottero al Bufalini

Un grave incidente si è registrato nel pomeriggio di venerdì (15 settembre) a Rimini, all’incrocio tra le vie Da Vinci e Tommaseo. Un giovane a bordo di un motorino avrebbe urtato una Fiat Panda, guidata da una donna. Le cause sono ancora in fase di verifica da parte della Polizia locale, impegnata per i rilievi di rito. L’impatto è stato violento, le condizioni del giovane sono gravi, anche se è sempre rimasto cosciente. Sul posto è subito intervenuto il 118 che ha chiesto il supporto da parte dell’elisoccorso: il 20enne è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena.