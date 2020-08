Giovane calciatore perde la vita in un drammatico incidente stradale

Si chiamava Nicola Salgado e, lo scorso 10 agosto, aveva appena compiuto 22 anni il centauro che nella notte tra mercoledì e giovedì ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il ragazzo, che nella passata stagione sportiva aveva militato come centrocampista per l'Accademia Rimini Calcio VB e che lavorava da 4 anni come cameriere presso la Casina del Bosco di Marina Centro, secondo quanto ricostruito, stava percorrendo via Circonvallazione occidentale in sella alla sua Honda di grossa cilindrata quando, verso le 2.20, arrivato all'altezza della rocca Malatestiana ha perso il controllo della due ruote. La moto lo ha disarcionato e, il 22enne, è andato a carambolare prima contro un veicolo in sosta e poi controun muretto. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno tentato disperatamente di rianimare il ragazzo ma alla fine si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. In via Circonvallazione occidentale è intervenuta la polizia Municipale per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

