Grave incidente, scooterista carambola sull'asfalto

E' ricoverato al "Bufalini" di Cesena il giovane scooterista che, nella serata di sabato, è rimasto coinvolto in un grave incidente a Riccione. Il sinistro si è verificato poco dopo le 20 all'incrocio tra le vie Puccini e Dante Alighieri, nella zona mare della Perla Verde, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Stradale un 18enne in sella allo scooter è venuto a collisione con una vettura. Nell'impatto il giovane è stato scaraventato sull'asfalto riportando serie lesioni e, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. All'incrocio, per ricostruire con esattezza la dinamica, è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale.