Auto si schianta contro a un muro, una persona viene vista fuggire: ferita in modo grave una donna

Un vero e proprio mistero ruota attorno all’incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Cattolica e per il quale una donna è stata trasportata al “Bufalini” di Cesena con il codice di massima gravità. Il sinistro è avvenuto poco dopo l’1 all’incrocio tra le via Cabral e Leoncavallo dove il conducente della vettura, che procedeva a velocità sostenuta, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muretto di un’abitazione. E’ scattato l’allarme che ha fatto accorrere l’ambulanze e l’auto medica, oltre a una pattuglia dei carabinieri. I primi soccorritori hanno trovato sul posto solo una donna di 54 anni che, in stato confusionale, era già uscita dall’abitacolo e alcuni testimoni hanno raccontato che all’interno della vettura vi era una seconda persona: un ragazzo che si era poi allontanato. Di quest’ultimo si sono perse le tracce, rendendo al momento estremamente difficile per i militari dell’Arma ricostruire chi fosse al volante, mentre la ferita è stata stabilizzata e poi trasportata nel nosocomio cesenate. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.