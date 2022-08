Il Suv precipita nella scarpata: a bordo una donna di 74 anni e un cane

Un suv Bmw serie 7 a circa 500 metri dal Passo dei Mandrioli, è finito fuori strada cadendo giù per circa 30 metri nella scarpata, fermandosi fortunatamente contro dei faggi e cerri che hanno fermato la discesa del mezzo.

A bordo una donna di 74 anni di Rimini con il proprio cane che non ha riportato gravi danni nonostante il ribaltamento del mezzo. Sul posto erano presenti una squadra del Soccorso Alpino Mt Falco , Vigili del Fuoco e Carabinieri di San Piero in Bagno e ambulanza del 118. Il Passo è una zona impervia della Romagna circondata dal bosco e questo ha permesso all'auto di non proseguire la discesa nella scarpata in cui passa la strada che conduce al Passo.

La squadra del Soccorso Alpino è intervenuta sul posto è, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, ha effettuato l'estrazione della signora e del cane dell'abitacolo della macchina. Grazie a tecniche alpinistiche complesse e posizionata sulla portantina recuperata con la tecnica del contrappeso le squadre sono riuscite a portare fino al Passo la donna che è stata presa in carico dell'ambulanza del 118.