Imbocca la rotatoria a tutta velocità e si schianta contro una pattuglia della Stradale

Non poteva andare paggio a un cittadino sudamericano 30enne che, nella serata di sabato, ha provocato un incidente andando a sbattere contro una pattuglia della polizia Stradale di Riccione danneggiando seriamente l'auto di servizio e ferendo gli agenti a bordo. Il sinistro è avvenuto alla rotatoria tra via Formia e la Statale 16, nella Perla Verde, con lo straniero che al volante di un'Audi A3 stava procedendo a velocità molto sostenuta. Nell'affrontare la rotatoria, in un mix dovuto alla guisa sciolta e alla distrazione, non si è accorto che davanti a lui c'era la Skoda della polizia Stradale ed è andato a schiantarsi a tutta velocità sul posteriore della pattuglia. Un impatto molto violento con gli agenti a bordo che sono rimasti feriti e trasportati in pronto soccorso da dove, poi, sono stati dimessi con prognosi di 15 e 20 giorni. Il 30enne, invece, è risultato negativo al test dell'alcol e della droga ma non per questo è scampato a lungo verbale per guida pericolosa ed eccesso di velocità oltre alla responsabilità dell'incidente.