Ubriaco prende la rotatoria contromano e provoca uno scontro frontale

Un tasso alcolemico che superava abbondantemente i 2 g/l per l'automobilista 67enne di origini albanesi che, mercoledì sera, ha provocato un incidente nel tratto misanese della Ss16 Adriatica mandando in tilt il traffico. Dai primi accertamenti da parte della polizia Stradale l'uomo, al volante di una vecchia Lancia, verso le 20 stava percorrendo la via Del Bianco in direzione mare quando è arrivato alla rotatoria con la Statale e l'ha imboccata contromano a velocità sostenuta. In quel momento stava arrivando un Ford Transit con il guidatore che, all'improvviso, si è trovato la vettura davanti al muso e non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Uno scontro violento che, però, non ha avuto gravi conseguenze per il conducente del furgone mentre il 67enne è rimasto incastrato nell'abitacolo deformato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco oltre a un'ambulanza del 118. Vista l'ora, e la rotatoria rimasta bloccata dai veicoli coinvolti nel sinistro, il traffico sulla Ss16 è andato rapidamente in tilt con code in entrambe le direzioni. Il conducente della Lancia, rimasto praticamente illeso, è stato sottoposto dagli agenti della Stradale all'etilometro e ha fatto schizzare l'apparecchiatura a 2,13 g/l. Un tasso ben al di sopra di quello consentito dalla Legge. Per precauzione il 67enne è stato portato in pronto soccorso e, al momento, la sua posizione è al vaglio della polizia di Stato.