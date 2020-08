Falciata mentre attraversa la strada, pedone in gravi condizioni

E' stata trasportata al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza una donna 90enne che, nel pomeriggio di venerdì, è stata investita da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato poco prima delle 15 in via Circonvallazione Meridionale quando, secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe scesa da una vettura che aveva parcheggiato sulla destra per poi attraversare. In quel momento, in direzione di Riccione, è arrivata una Triumph di grossa cilindrata che ha centrato in pieno il pedone scaraventandola per diversi metri sull'asfalto e con il centauro che a sua volta è rovinato a terra. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno prestato le prime cure alla 90enne. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche tanto che è stata allertata l'eliambulanza da Ravenna e, la ferita, è stata intubata e stabilizzata. Trasportata all'eliporto dell'Infermi, è stata poi trasbordata sull'elicottero che è partito a tutta velocità verso il nosocomio cesenate. Il centauro, invece, è rimasto praticamente illeso e in via Circonvallazione Meridionale è intervenuta la polizia Municipale per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

