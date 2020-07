Tremendo schianto frontale, centauro carambola sull'asfalto

Grave incidente nel primo pomeriggio di mercoledì con un centauro in gravi condizioni che è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena a causa delle serie lesioni riportate. Il sinistro si è verificato poco prima delle 14 a Riccione all'incrocio tra le vie Coriano e Veneto dove, stando ai primi riscontri una Nissan Micra che procedeva in direzione di Coriano ha centrato in pieno un motociclista in sella a una Kawasaki Ninja che arrivava in senso opposto. Il centauro, un 27enne di Coriano, si è schiantato in pieno contro il cofano dell'utilitaria ed è stato sbalzato dalla due ruote carambolando sull'asfalto rimanendo in stato di semi incoscienza. La parte anteriore della Micra è andata completamente distrutta e, anche l'automobilista, ha riportato delle lesioni. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, due ambulanze e l'auto medicalizzata, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e gli agenti della polizia Municipale che hanno provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi per permettere i soccorsi e i rilievi di rito.

Ad avere la peggio è stato il motociclista che, dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate con il codice di massima gravità dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ferita anche l'automobilista, una 40enne di Riccione, che è stata portata in pronto soccorso per le cure del caso. Sono in corso i rilievi per accertare con esattezza la dinamica del sinistro.