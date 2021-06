Incidente tra auto e scooter, dopo il tremendo impatto lo scooterista trasportato al "Bufalini"

A poco più di un'ora dal tremendo incidente stradale che si è verificato a Riccione, che ha visto un centauro riportare gravissime ferite dopo una carambola, un secondo sinistro è avvenuto a Rimini con uno scooterista anche lui trasportato al "Bufalini" di Cesena per la gravità delle sue condizioni. La carambola è avvenuta intorno alle 11.30 nella zona della Grotta Rossa e ha coinvolto una Toyota Yaris e un Buzuki Burgman targato Repubblica di San Marino. Dai primi accertamenti pare che l'utilitaria stesse procedendo in direzione del Titano quando, arrivata all'intersezione con via del Gatto, ha svoltato a sinistra per immettersi nella strada laterale. In quel momento, in direzione opposta, stava arrivando lo scooterone guidato da un uomo che ha centrato in pieno il muso della Yaris. Il Burgman è esploso in mille pezzi e, lo scooterista, è stato sbalzato sull'asfalto. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ambulanza e a causa delle gravi condizioni del ferito è stato fatto intervenire anche l'elicottero da Ravenna. Il centauro è stato stabilizzato e poi trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, via della Grotta Rossa è stata chiusa in entrambi i sensi con gravi ripercussioni sul traffico.