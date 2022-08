Auto in panne tamponata da un camion, chiusa temporaneamente l'autostrada

Tamponamento in A14, nel tardo pomeriggio di mercoledì, con il sinistro che ha provocato code per quasi 10 chilometri tra i caselli di Riccione e Cattolica in direzione sud. L'incidente si è verificato intorno alle 19.10 quando, secondo le prime ricostruzioni, un'AlfaRomeo Giulietta con a bordo una coppia che stava procedendo in direzione di Pesaro ha avuto un'avaria rimanendo ferma nella prima corsia. Dai riscontri, la vettura è stata tamponata violentemente da un camion per il trasporto del latte con il guidatore che è rimasto incastrato tra le lamiere. E' scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118 e l'eliambulanza da Ravenna, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Autostradale. Il personale del 115 ha estratto dalle lamiere l'automobilista che, soccorso dai sanitari, una volta stabilizzato è stato caricato sull'elimedica e portato al "Bufalini" di Cesena. Rimasto sempre cosciente, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Per permettere i soccorsi, il traffico autostradale è stato bloccato in direzione sud con pesanti ripercussioni e lunghe file. Traffico fortemente rallentato anche in direzione nord per i curiosi. La polizia Autostradale, intervenuta sul luogo dell'incidente, è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.