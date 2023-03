Grave incidente sull'A14, tre automobili coinvolte nell'impatto e autostrada paralizzata

Un grave incidente si è registrato nella tarda mattinata di giovedì (16 marzo) lungo l’autostrada A14. Secondo le prime informazioni sono coinvolte tre automobili, ci sono feriti. Sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze e l’elisoccorso. Lo scontro a catena è avvenuto in direzione Pesaro, poco prima dell’ingresso nella galleria di Scacciano. Le auto coinvolte nell'impatto occupano le corsie di marcia e la Polizia autostradale intervenuta sul luogo dell’incidente ha provveduto con il blocco del traffico. Si registrano auto incolonnate e ferme in coda fino a prima del casello in uscita per Riccione. L’autostrada è al momento paralizzata con almeno 3/4 chilometri di fila.

SEGUONO AGGIORNAMENTI