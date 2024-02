Auto si ribalta nel centro abitato, grande spavento per il conducente. Strada bloccata per ore

Via Emilia Romagna bloccata per quasi due ore, nella serata di venerdì 16 febbraio per un’auto che si è capottata. Una Fiat 500 stava percorrendo la strada, una delle principali di Cattolica, in direzione Misano quando, poco dopo le 19.30, per motivi ancora da accertare, sembra sia andata a sbattere con la fiancata anteriore destra, contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

La vettura si è quindi ribaltata sul fianco sinistro, finendo in mezzo alla carreggiata. Da quanto si apprende, il conducente della 500 è uscito da solo dall’abitacolo. Nel giro di breve tempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dalla possibilità che l’uomo potesse essere rimasto incastrato, ipotesi, fortunatamente, non rispondente alla realtà. Gli operatori hanno messo in sicurezza il mezzo in attesa dell’arrivo di ambulanza e forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti anche il personale del 118, i Carabinieri e la Polizia stradale che hanno svolto gli accertamenti di rito e regolato il transito delle vetture verso percorsi alternativi. Il traffico, ancora piuttosto intenso a quell’ora, ha subito forti rallentamenti, per poi essere bloccato del tutto, al fine di consentire alle forze dell'ordine di svolgere le necessarie rilevazioni. Il ritorno alla normalità due ore dopo l’incidente.