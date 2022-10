Autobus della Start si schianta frontalmente contro un camioncino

Un tremendo schianto frontale quello che, nel pomeriggio di mercoledì, ha visto coinvolti un autobus della Start Romagna e un furgone con due persone trasportate al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Il sinistro si è verificato intorno alle 17.30 in via Coriano poco dopo il bar Mirage all'imboccatura del cavalcavia dell'A14. Dai primi riscontri pare che il conducente del camioncino abbia perso il controllo nell'affrontare la curva che porta alla rampa del ponte andando ad invadere la corsia opposta dove, in quel momento, stava arrivando il mezzo pubblico fortunatamente senza passeggeri a bordo in quanto in viaggio di trasferimento. L'impatto è stato tremendo con il muso di entrambi i veicoli che è andato completamente distrutto. Il conducente del camioncino è rimasto incastrato tra le lamiere e, per liberarlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Estratto dall'abitacolo l'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e l'auto medicalizzata. Il ferito, dopo essere stato medicato, è stato trasferito d'urgenza nel nosocomio cesenate. Serie lesioni anche per il conducente dell'autobus, anche lui portato al "Bufalini" mentre un terzo ferito, a bordo del mezzo pubblico, ha riportato traumi di minore entità ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi. In via Coriano, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente, è intervenuta la polizia Municipale. Per permettere i soccorsi la circolazione è stata parzialmente interrotta e poi ripristinata a senso unico alternato con pesanti ripercussioni sul traffico.