Camion si ribalta all'uscita dell'autostrada, il carico sparso sulla carreggiata

Incidente in autostrada, nella notte tra mercoledì e giovedì, con un camion che trasportava frutta che si è ribaltato nella rampa del casello di Rimini nord. Il sinistro si è verificato intorno alle 4 quando, per cause ancora in corso di accertamento dalla polizia Autostradale, il mezzo che proveniva da Cesena ha perso il controllo nell'affrontare la curva ed è uscito di strada non prima di perdere parte del carico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 col conducente del mezzo pesante che è riuscito ad uscire da solo dalla cabina di guida rimanendo praticamente illeso. Anche a causa dell'ora, non si sono registrati disagi alla circolazione.