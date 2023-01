Paurosa carambola in autostrada, gli occupanti del veicolo incastrati nell'abitacolo

Paurosa carambola in A14 nella prima mattinata di domenica con una vettura che ha perso il controllo andando a volare fuori strada e i due occupanti rimasti incastrati tra le lamiere. L'incidente si è verificato intorno alle 8 tra i caselli di Valle del Rubicone e Rimini nord, in direzione di Ancona, quando il guidatore per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale ha iniziato a sbandare e dopo aver abbattuto il guard rail sulla destra ha terminato la sua corsa rimanendo in bilico sul ciglio di un fossato nel campo adiacente all'autostrada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Cesena e una squadra da Savignano col personale del 115 che ha provveduto a liberare dalle lamiere i due occupanti per poi affidarli ai sanitari del 118. Entrambi i feriti sarebbero rimasti sempre coscienti e non sarebbero in pericolo di vita. Una volta stabilizzati sono stati quindi trasportati in pronto soccorso per le cure del caso. Non si sono segnalati disagi alla circolazione.