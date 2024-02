Tremendo schianto in autostrada, una vittima

Un tremendo incidente quello che si è verificato nel tratto dell'A14 tra i caselli di Riccione e Cattolica nella prima serata di venerdì e nel quale ha perso la vita un uomo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 20.15 in direzione sud e ha visto coinvolti cinque veicoli di cui, uno, era un autocarro. Nella carambola, le cui cause sono ancora al vaglio della polizia autostradale, si è registrata una vittima le cui generalità non sono state divulgate. Per permettere i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, il tratto di autostrada è stato chiuso alla circolazione con pesanti ripercussioni sul traffico.