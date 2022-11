Investito da un'auto e scaraventato sull'asfalto, bambino di 5 anni portato al "Bufalini" in eliambulanza

Stava inseguendo la sua palla che, sfuggita al controllo, è finita sulla Riccione-Tavoleto il bambino di 5 anni che nel tardo pomeriggio di martedì è stato investito da un'auto nel tentativo di recuperarla. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.45 nella frazione di Sant'Andrea in Casale all'altezza del piazzale del centro polivalente e, dalle prime ricostruzioni, il piccolo è corso dietro al pallone finito in mezzo alla strada mentre in quel momento stava arrivando una Opel Agila che procedeva in direzione mare e guidata da una signora che lo ha centrato in pieno scaraventandolo sull'asfalto. E' scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno prestato i primi soccorsi al ferito e resisi conto della gravità della situazione hanno chiesto l'intervento anche dell'eliambulanza da Bologna abilitata al volo notturno. Stabilizzato, il bambino è stato quindi trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena in serie condizioni dove i medici si sono riservati la prognosi. Sulla Riccione-Tavoleto, per i rilievi di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Locale dell'Unione della Valconca.