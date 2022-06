Rovinosa caduta col monopattino, turista finisce all'ospedale in gravi condizioni

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vacanza a Rimini per un giovane turista dell'est Europa che, nel primo pomeriggio di lunedì, è rimasto gravemente ferito a causa di una rovinosa caduta col monopattino. Il giovane, un 20enne insieme ad un gruppo di amici, era a bordo del mezzo elettrico quando arrivato davanti al Bagno 12 sul lungomare Tintori per cause ancora in corso di accertamento è rovinato sull'asfalto sbattendo violentemente la testa a terra. E' scattato l'allarme e, sul posto, è intervenuto il 118 con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno prestato le prime cure al ragazzo, rimasto semi incosciente a causa del trauma, per poi trasportarlo d'urgenza col codice di massima gravità al "Bufalini" di Cesena.