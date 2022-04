Si schianta contro il new jersey e rimane incastrato tra le lamiere, liberato dai vigili del fuoco

Momenti di paura per un automobilista 29enne che, nel pomeriggio di mercoledì, ha perso il controllo della propria vettura mentre percorreva l'autostrada A14 ed è andato a schiantarsi contro il new jersey. Il sinistro si è verificato nella corsia nord, all'altezza di San Vito, e nell'impatto il guidatore è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberarlo con divaricatore e cesoie che hanno tagliato l'abitacolo e, una volta estratto, lo hanno affidato alle cure dei sanitari arrivati sul posto con ambulanza ed elimedica. Stabilizzato, il 29enne è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe in pericolo di vita. Per permettere i soccorsi la circolazione è stata momentaneamente bloccata dal personale della polizia Autostradale che ha effettuato anche i rilievi di rito per accertare la dinamica del sinistro che non ha coinvolto altri mezzi.