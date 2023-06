Frontale tra auto e scooter, il ragazzo in sella allo Scarabeo trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

Paurosa carambola nella mattinata di venerdì a Riccione con un ragazzo di 23 anni che, in seguito all'impatto, è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con l'eliambulanza. L'incidente si è verificato intorno alle 9 su viale San Lorenzo ed ha visto coinvolto il ferito, che viaggiava in sella a uno scooter Scarabeo in direzione dell'aeroporto, e un'Audi che procedeva in senso opposto. L'impatto frontale è avvenuto subito dopo il ponticello che scavalca il torrente Marano col 23enne che è stato sbalzato sull'asfalto mentre, lo scooter, è carambolato fuori strada. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, e i primi soccorritori hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza da Ravenna. Il ferito, che è rimasto sempre cosciente, una volta stabilizzato è stato trasportato d'urgenza nel nosocomio cesenate con un trauma cranico e toracico. In via San Lorenzo, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, è intervenuta la Municipale.