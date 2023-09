Violento scontro all'incrocio, furgone scaraventato nel fosso: grave una donna

Brutto incidente nel pomeriggio di domenica sulla strada Consolare Rimini-San Marino. Attorno alle 14.40 un furgone Fiorino, condotto da un uomo senegalese, stava viaggiando sulla statale verso San Marino quando, arrivato all'incrocio semaforico tra via della Gazzella e via Barattona, durante la svolta verso quest'ultima via è stato colpito in pieno da un'auto, una Nissan con a bordo una coppia di turisti francesi, che viaggiava sulla Consolare in direzione mare.

Il furgone, nel violento scontro, è stato scaraventato nel fosso a lato della strada. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica. Ad avere la peggio è stata la turista a bordo dell'auto, portata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Stradale.