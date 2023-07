Incidente tra un furgone e uno scooter, signora trasportata d'urgenza in elisoccorso al Bufalini

Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso in seguito a un incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì (31 luglio) a Riccione, tra le vie Piacenza e Salsomaggiore. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un furgone e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la scooterista, una signora di 56 anni, che è stata trasporta con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena. La donna dopo l’incidente è rimasta cosciente, ma è stata trasferita al Bufalini con un codice di media gravità. L’elicottero del 118 è atterrato nel campo da baseball, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. La Polizia locale di Riccione è intervenuta sul posto per i rilievi del caso, per definire la dinamica dell’incidente e per regolare il traffico.