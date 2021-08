Incidente in A14: un ferito rimasto incastrato nell'abitacolo, traffico bloccato in direzione sud

Grave incidente, nella mattinata di martedì, in A14 con più vetture coinvolte nella carambola e il traffico bloccato in direzione sud. Il sinistro si è verificato intorno alle 10.45 poco dopo il casello di Riccione e, dai primi accertamenti, ci sarebbero diversi feriti tra cui uno rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, tra cui l'eliambulanza, e i vigili del fuoco per liberare l'automobilista intrappolato. Pesanti le ripercussioni sul traffico con una coda di alcuni chilometri che si è formata in direzione di Ancona.

SEGUONO AGGIORNAMENTI