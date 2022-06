Carambola sulla Marecchiese: 4 mezzi coinvolti e 1 ferito grave trasportato in eliambulanza al "Bufalini"

E' di quattro mezzi coinvolti e un ferito grave, trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena il bilancio dell'incidente che si è verificato nella tarda mattinata di lunedì sulla Marecchiese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 12.30 all'altezza dell'incrocio con via Maiolo quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Stradale, un'auto e un furgone sono venuti a contatto con uno scooter e una moto. Nell'impatto ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, andato completamente distrutto, che è rovinato sull'asfalto. Ai primi soccorritori, arrivati sul posto, le condizioni del ferito sono apparse subito molto serie tanto che è stato chiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna. L'uomo, del quale non sono state fornite le generalità, è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e poi trasportato nel nosocomio cesenate col codice di massima gravità. Per permettere i soccorsi, ed effettuare i rilievi di rito, la Marecchiese è stata chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni per circa 1 ora con pesanti ripercussioni sul traffico.